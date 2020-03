Inspectie: kwaliteit zorg in Altenastaete ondermaats

Directeur van Slot Loevestein over ‘de kist’ van Hugo de Groot: ‘Hij zocht er in zijn leven zelf tevergeefs al naar’

7:15 Het tv-programma Historisch Bewijs gaf deze week geen uitsluitsel over waar de beroemde boekenkist van Hugo de Groot is gebleven. Het zou de kist in museum Prinsenhof in Delft kunnen zijn; de exemplaren van het Rijksmuseum en Slot Loevestein zijn in elk geval niet ‘de echte’. Al was dat laatste geen verrassing voor Loevestein-directeur Ed Dumrese.