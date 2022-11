Inkijkje in de drugswereld tijdens de veiligheidsmarkt in Gorinchem

Werkendam­se onderne­mers willen geen vluchtelin­gen op industrie­ter­rein, maar komen met alterna­tief plan

De gemeente Altena maakt zich schuldig aan te snelle en onzorgvuldige besluitvorming. Dat stelt ondernemersvereniging Bruine Kilhaven in Werkendam, die zich niet kan vinden in het plan om in een pand aan de Vierlinghstraat in het havengebied Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op te vangen.

