Incident met gevaarlijke stoffen in Asperen, ‘rotte eierenlucht’ tot in Leerdam te ruiken

Bij het bedrijf aan de 1e Industrieweg in Asperen is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Hulpdiensten zijn uitgerukt om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. De brandweer is onder meer rioolputten aan het doorspoelen.

In de omgeving is een ‘rotte eierenlucht’ te ruiken. Ook in Leerdam klagen mensen over de stank. ,,Elders is fosforzuur in het riool gekomen’’, legt burgemeester Sjors Fröhlich uit op Twitter. ,,Dat wordt nu schoongemaakt, vandaar de geur. Er is geen gevaar voor de gezondheid.’’