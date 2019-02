Inbrekers weten Altena vaker te vinden

Het aantal woninginbraken in Altena is het voorbije jaar gestegen. Tegen de landelijke trend in zijn inwoners van de Brabantse gemeente vaker de dupe geweest van ongewenst bezoek.

Met 79 inbraken in 2018 is de dalende lijn in de gemeente Altena doorbroken. Het jaar ervoor stond de teller op 71 inbraken, zo blijkt uit cijfers van de politie.

Vijf jaar geleden werden 208 inwoners uit de voormalige gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg nog het slachtoffer van inbrekers. Dat aantal daalde in eerste instantie licht, maar in 2016 kwam het kantelpunt. In dat jaar kwam het woninginbrakencijfer met 98 voor het eerst onder de honderd uit.

Grillig patroon

Een verklaring voor de stijging is niet direct te geven. Ook landelijk gezien is er sprake van een grillig patroon in de cijfers. Zeven op de tien gemeenten zien het aantal inbraken dalen.

Met uitzondering van Altena is er in de regio Gorinchem sprake van een algehele daling. De gemeente Hardinxveld-Giessendam doet het in dat opzicht het best. Het voorbije jaar halveerde het woninginbraakcijfer: er kwamen nog maar zestien aangiften binnen bij de politie.

Gunstig

Ook in de nieuwe gemeente Molenlanden, ontstaan door de fusie van Giessenlanden en Molenwaard, zijn de cijfers gunstig. Van 66 aangiften in 2017 naar 35 vorig jaar. In Vijfheerenlanden is de teller op 36 blijven steken. De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen noteerden in 2017 nog 61 inbraken.

In de gemeente West Betuwe, waarin Lingewaal is opgegaan, komt het cijfer voor het eerst onder de honderd uit. De politie in het Gelderse deel van de regio noteerde 86 inbraken voor 2018, tegenover 109 in het jaar ervoor.

Gorinchem

Inwoners van Gorinchem klopten het voorbije jaar 55 keer aan bij de politie om aangifte te doen van woninginbraken en pogingen daartoe. In 2017 kwamen er 90 binnen.

Omgerekend naar inwoneraantal zijn inwoners van West Betuwe het vaakst het slachtoffer geworden van woninginbraken: 1,7 op de duizend inwoners kreeg hiermee te maken. Op de voet gevolgd door Gorinchem waar 1,5 op de duizend inwoners de dupe worden van ongewenst bezoek.

Een echte verklaring voor de daling heeft de politie niet. Maar de inzet van buurtpreventieteams draagt volgens haar zeker bij aan het terugdringen van het aantal inbraken.