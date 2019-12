Inbrekers gebruiken gat van vorige inbraak om wéér toe te slaan in Gorcumse drogist

Nat pak voor aangehou­den Lexmonder (26) na achtervol­ging

14:29 Een 26-jarige man uit Lexmond is vrijdagochtend na een achtervolging aangehouden in Arkel. Hij wist even uit handen van de politie te blijven, maar werd in Arkel klemgereden door de politie. In een uiterste poging om te ontsnappen dook de man in het water, waar hij niet veel later werd uitgehaald.