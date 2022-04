In Hardinxveld-Giessendam wonen in verhouding de meeste oorlogsvluchtelingen

Hardinxveld-Giessendam is het nieuwe thuis voor 131 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Zij schreven zich de voorbije maanden in als nieuwe inwoner. Die gemeente heeft in verhouding de meeste bewoners uit het land dat sinds eind februari in oorlog is met Rusland.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Tussen eind februari en begin april meldden zich 85 vluchtelingen op het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam om zich in te schrijven. Twee weken daarna kwamen er nog eens 46 bij. Nog eens de helft meer dan eerder, maar in vergelijking met de andere gemeenten was dit niet spectaculair.

West Betuwe

Met name West Betuwe kreeg in april met een flinke toestroom van nieuwe inwoners te maken: 92 vluchtelingen meldden zich in die periode bij de gemeente. In de periode daarvoor schreef West Betuwe 61 oorlogsvluchtelingen in als nieuwkomer.

In de gemeente Gorinchem wonen in verhouding de minste vluchtelingen die zich hebben laten registreren. Gedurende de maand april kwamen er 22 in de Arkelstad wonen, terwijl tussen februari en april zich 18 mensen inschreven. Omgerekend gaat het hier om 10,6 vluchtelingen op 10.000 inwoners. In Hardinxveld-Giessendam is dat percentage 70,8.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.