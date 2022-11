In de sloot in plaats van door de bocht

COA komt steeds weer terug in Gorinchem met verzoeken voor vluchtelin­gen­op­vang: Waarom?

Het COA wil zijn vluchtelingenopvang in Gorinchem langer openhouden. Tegen eerdere afspraken in. Burgemeester en wethouders willen meewerken, maar de gemeenteraad beslist. Raadsleden vragen zich af: ,,Kun je eigenlijk wel echt afspraken maken met het COA?’’ Vijf vragen over deze kwestie.

12 november