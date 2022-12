In de glasblazerij staat de oven 24 uur per dag aan op 1100 graden: ‘De rekening is gigantisch toegenomen’

Spar in Andel gaat bijna 4(!) maanden dicht voor flinke verbouwing

De Spar in Andel gaat in januari voor een periode van maar liefst 16 weken dicht voor een enorme transformatie. Op 2 mei moet op die plek een ‘moderne, frisse en toekomstbestendige buurtwinkel’ staan. ,,Bijna 4 maanden dicht is eigenlijk te lang, maar we hebben alle opties overwogen”, zegt mede-eigenaar BertJan van der Beek.

13 december