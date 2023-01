Ik Vertrek-stel moet aan de bak als klusbudget op is: 'Eten nog steeds chocoladepasta’

Met 1.242.000 kijkers behaalde Ik Vertrek een derde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Wie is de Mol? was met 2.223.000 toeschouwers opnieuw het best bekeken programma van de avond. De terugkeer van Blauw Bloed was goed voor 443.000 belangstellenden. SBS behaalde mooie cijfers op prime time met Battle of the bands: 750.000 kijkers. RTL wist met Weet ik veel 943.000 mensen te boeien.