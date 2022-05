Ik ben me donders goed bewust van mijn ‘macht’

Crisisnood­op­vang voor Oekraïense vluchtelin­gen verplaatst van Gorinchem naar Dordrecht

De crisisnoodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne in de regio Zuid-Holland Zuid verplaatst van Gorinchem naar Dordrecht. Vanaf maandag 9 mei worden de vluchtelingen die in onze regio aankomen dus niet in Gorinchem, maar in de crisisnoodopvang bij gebouw Crownpoint in Dordrecht opgevangen.

7 mei