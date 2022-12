IJspret kan weer tijdens het Gorcums Winterfestijn, maar dan wel zonder een warme choco in de hand

Over de ijsvloer zwieren of een pirouetje draaien: vanaf 17 december kan het weer op het Gorcums Winterfestijn. Maar een warme choco of een andere versnapering op de ijsbaan is er dit jaar niet bij. Er is gedoe rond het verlenen van de vergunningen en dus trekt de horeca-exploitant zich terug.

Schaatsminnend Gorinchem en omstreken kan vanaf 17 december de ijzers weer onderbinden voor de vijftiende editie van het Gorcums Winterfestijn. Maar dit jaar kan dit niet met een warme choco of glühwein in de hand. Want horeca is er dit jaar niet te vinden op de overdekte schaatsbaan.

,,Er is gedoe met de vergunningverlening”, vertelt Rowena Lopulalan namens organisator Stichting Gorinchem Citymarketing. ,,Je hebt ook een zogenoemde artikel 35-ontheffing nodig om alcohol te mogen schenken gedurende maximaal twaalf dagen.” En omdat het schaatsfestijn langer duurt, zijn er twee vergunningen nodig. ,,Maar de gemeente zegt dat ze maar één vergunning kan geven.”

Quote Het is de eerste keer in al die tijd dat we de bezoeker geen horeca aan kunnen bieden Rowena Lopulalan

Lopulalan heeft alle begrip voor het beleid, maar niet voor de manier waarop. ,,Wat we niet begrijpen, is dat het zo kort dag is. In 2019 werd het oogluikend toegestaan. En nu wordt dit last minute gecommuniceerd, vorige week. Dan schiet je als organisatie wel even in de stress.”

Stekker eruit

Gevolg is wel dat de horeca-exploitant zich volledig terug heeft getrokken, vertelt Lopulalan. ,,Die was zo verbolgen dat hij zei: dan trek ik de stekker er helemaal uit. Het is de eerste keer in al die tijd dat we de bezoeker geen horeca aan kunnen bieden.”

Een alternatief heeft de stichting niet kunnen vinden. ,,Voor een drankje zal men dus iets moeten zoeken buiten de tent op de Grote Markt.”

