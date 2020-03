Iedereen staat klaar om tijdens coronacrisis te helpen, maar er is nog weinig nodig

Van luisterend oor tot medicijnen halen en de hond uitlaten; Coronahulp Wijk en Aalburg en Veen is in het leven geroepen om elkaar daarmee in deze moeilijke tijden bij te staan. Want nu het kabinet maandagavond de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken, heeft aangescherpt, ziet het er naar uit dat er grote groepen - vooral ouderen - in een sociaal isolement dreigen te geraken. Coronahulp Wijk en Aalburg en Veen doet er alles aan dat te vermijden.