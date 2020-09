Huurders willen een airco na hittegolf, maar dat mag niet zomaar

GGD breidt testcapaci­teit in Gorinchem uit met paar uurtjes extra testen per dag

27 augustus De coronateststraat in de Gorcumse evenementenhal is sinds donderdag een paar uur langer per dag open. Waar mensen er voorheen alleen in de ochtenduren terecht konden, is dat nu uitgebreid tot de eerste uren van de middag.