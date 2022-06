Huub moest een jaar smeken bij haar heftruck om het hart van Else voor zich te winnen

Huub Bouma (73) en zijn geliefde Else Kasmiran (59) hebben een prima stekkie gevonden Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Ze zitten voor een door de zon verwarmde stadsmuur. Huub heeft inmiddels alle tijd, want hij is met pensioen. Qua leeftijd zegt dat niet zoveel, want via een 65+ uitzendbureau is hij nog een tijdje blijven doorwerken. Maar nu is het gedaan.