Huis Hank nét niet het duurzaamste van Nederland

Eerder werd de langgevelboerderij aan de Buitenkade wel al uitgeroepen tot ‘meest duurzame huis van Brabant'. De Schepper en Floren runnen allebei een eigen adviesbureau en komen in die hoedanigheid geregeld in aanraking met ‘groene’ initiatieven en technologie. ,,We gaven mensen allerlei adviezen en stelden ons op een gegeven moment de vraag: Wat doen we zelf eigenlijk op dit gebied?’’, herinnert De Schepper zich. ,,Toen zijn we eraan begonnen, aan onze ‘challenge’. Dat is inmiddels zo’n vijf, zes jaar geleden.’’