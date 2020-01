Hotel Woudrichem gaat in april open onder een nieuwe eigenaar

Met deze prachtige bruidsfoto maakt Marilyn kans op een prijs: ‘Ik wist meteen: dit is een knaller’

29 januari Die ene lach of traan, dat bijzondere moment, dat minuscule detail dat zoveel zegt. Bruidsfotografen in deze regio weten wel hoe de perfecte plaat moet worden gemaakt. Maar liefst zes fotografen uit deze regio zijn genomineerd voor de Bruidsfoto Award. ,,Het is kijken, luisteren én voelen.’’