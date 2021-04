Hospice Altena komt mogelijk in Sleeuwijk

Strooiwa­gens in april: ‘Toch wel bijzonder’

6 april In Gorinchem gingen dinsdagochtend de strooiwagens uit voorzorg de weg op, in Dordrecht en omgeving bleek dit nog niet nodig. De laatste keer dat strooidiensten in april actief waren was acht jaar geleden. ,,Dat is toch wel heel bijzonder.’’