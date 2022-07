Hoop voor waterspeeltuin Hei- en Boeicop: Gemeente gaat speeltoestellen keuren

MET VIDEO Populaire waterspeel­tuin moet na twaalf jaar worden afgebroken: ‘Waarom? Het is hartstikke veilig!’

Na twaalf jaar speelplezier in een sloot in Hei- en Boeicop komt het waterparadijsje in gevaar. Vijfheerenlanden sommeert dat het direct opgeruimd wordt. Heicopper Johan de Jong, die al twaalf jaar werkt aan de speelplek, is helemaal beduusd: ,,We waren juist met Vijfheerenlanden in gesprek om een vergunning hiervoor te krijgen en het is hartstikke veilig!’’

17 juni