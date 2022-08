Hooibalen in brand langs de Zandkade en dat is de tweede keer in nog geen week tijd

Enorme rookwolken en uren werk. De brandweer in Gorinchem had vrijdagochtend zijn handen vol aan het blussen van brandende hooibalen langs de Zandkade. Het is de tweede keer in nog geen week tijd dat langs die weg hooi in vlammen opgaat.