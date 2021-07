Hoogwater in Altena: waterschap zet zondag dijkbewakers in

Dijkbewakers staan zondag op de dijken in het Land van Altena. Waterland Rivierenland zet hen in om een oogje in het zeil te houden bij hoogwater in het gebied. De Afgedamde Maas bereikt die dag een niveau van 3,5 meter boven NAP en dat is het hoogste niveau ooit gemeten. Daarom gaat de kering Kromme Nol bij Wijk en Aalburg ook dicht.

In het Land van Maas en Waal en in de Bommelerwaard wordt zaterdag al dijkbewaking ingesteld. ,,Evacueren achter de dijk in het gebied is niet aan de orde’’, zo meldt het waterschap.

De golf hoogwater die via de Merwede de regio binnenstroomt, spoelt in de nacht van maandag op dinsdag mogelijk over de hoogwaterdrempel de Noordwaard bij Werkendam in. ,,Het gaat erom spannen. Volgens de prognoses komt het water er overheen. En dat is in de zomer heel uitzonderlijk’’, zegt Michel de Vos, woordvoerder Rijkswaterstaat.

Bijzonder

Eigenlijk is het zelfs in de wintermaanden bijzonder wanneer de rivier de Noordwaard binnenstroomt. Dat gebied is speciaal aangelegd om de rivier meer ruimte te geven en te voorkomen dat aan de rivier gelegen dorpen en steden onderlopen. In februari vorig jaar - vijf jaar na de oplevering van de Noordwaard - was het voor het eerst dat de drempel onder water verdween. Ook vanuit de Biesbosch stroomde het overloopgebied toen vol.

Ook nu komt het water vanuit de Biesbosch richting de Noordwaard. Dat wordt aangevoerd vanuit de Bergsche Maas, het verlengde van de Maas die in Limburg vandaag het hoogste punt heeft bereikt. Er is geen reden voor paniek, zegt boswachter Harm Blom. ,,De golf die eraan komt, kan het gebied hebben. Juist om dit soort situaties het hoofd te bieden, is er de voorbije jaren hard gewerkt. Het is wel bijzonder dat er midden in de zomer grote watervlaktes ontstaan in de Biesbosch.’’

Dieren uit de Noordwaard gehaald

Dieren zullen - net als in de wintermaanden - vluchten naar hoger gelegen delen. Staatsbosbeheer sluit niet uit dat ze voor de rust van de dieren gebieden zullen afsluiten, zoals bij hoogwater vaker gebeurt. Schapen en ander vee zijn vrijdag uit de Noordwaard geëvacueerd om te voorkomen dat de dieren in de problemen komen.

Voor de scheepvaart gaat het hoogwater geen problemen opleveren, verwacht Rijkswaterstaat. ,,De stroming is wel sterker, maar niet zo erg dat er bijvoorbeeld beperkingen voor de scheepvaart worden ingesteld. Als het gaat om het afval dat met de rivier meekomt: spullen die gevaar voor de scheepvaart kunnen opleveren, halen onze inspecteurs uit het water als dat mogelijk is. Maar veel zal in zee belanden.’’

Volledig scherm Het jacobskruid en de kattenstaarten staan in bloei in de Noordwaard. Maar hoogwater kan daar mogelijk een eind aan maken. © Cor de Kock

Volledig scherm De hoogwaterdrempel tussen de Nieuwe Merwede en de Noordwaard stroomt mogelijk in de nacht van maandag op dinsdag over. Maar niet met zoveel kracht als in februari vorig jaar. © Cor de Kock

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.