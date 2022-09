‘Honingbijen komende jaren niet langer massaal welkom in Biesbosch’

Onderzoe­kers waarschu­wen: ‘Zet geen honderden bijenkas­ten in de Biesbosch, de wilde bij overleeft dat niet’

Breng geen honderden honingbijvolken naar de Biesbosch, want door hen delven wilde bijen en hommels het onderspit. Willen zij in de toekomst kunnen overleven, dan moeten er veel minder bijenkasten komen te staan én op veel minder locaties. Dat stelt EIS Kenniscentrum Insecten in een onderzoek naar de concurrentiestrijd tussen de honingbijen en de wilde bestuivers in de Biesbosch.

