Honderdvijfentwintig kilometer te hard in Werkendam

‘Slimme afvalbak die roept als hij vol zit, is mogelijk oplossing voor zwerfvuil in de Gorcumse binnenstad’

21 augustus Ze geven een seintje als ze vol zitten en het afval dat in hen verdwijnt, persen de nieuwe generatie prullenbakken zelf samen. En sommige slimme bakken vragen - net als Holle Bolle Gijs in pretpark De Efteling - of voorbijgangers hun afval in hen deponeren. VVD-raadslid Niels van Santen denkt dat plaatsing van slimme prullenbakken in de binnenstad van Gorinchem een belangrijk wapen kan zijn tegen zwerfvuil.