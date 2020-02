Honderden vrijwilligers melden zich om zwerfvuil op te ruimen in de Biesbosch

Wereldpri­meur voor Vijfheeren­lan­den: als het even meezit kun je hier straks de eerste auto zien vliegen

9:19 Het Nederlandse bedrijf PAL-V, dat al jaren bezig is met het ontwikkelen van vliegende auto's, wil de voertuigen drie jaar lang testen boven Vijfheerenlanden. De gemeente is enthousiast: ,,Dit is een wereldprimeur en een unieke kans.’’