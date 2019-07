Honderden peuken, blikjes en dopjes bij de rivier: ‘Ze ruimen het wel op, toch?

‘Wie was de omstander die vrijdag het water in ging om hulp te bieden?’

13:32 De politie is naarstig op zoek naar de persoon die gister iemand te hulp schoot in de Gorcumse Sokter Schoyerstraat. Een bestuurder raakte daar met zijn auto te water. ‘Toen wij ter plaatse kwamen was er al een omstander te water gegaan om hulp te bieden. Wij waarderen dit enorm!’