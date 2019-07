Honderden Gorcumers betalen relatief teveel huur

Fortes Lyceum wekt nu eigen energie op

15 juli Het Fortes Lyceum aan de Wijkschildlaan in Gorinchem heeft de afgelopen week 610 zonnepanelen op het dak gekregen. Die leveren in totaal 160.000 kilowattuur per jaar. De opbrengst is voldoende voor de energieconsumptie van het gehele schoolgebouw. Ter vergelijking: een gemiddeld gezin verbruikt zo'n 3000 kilowattuur.