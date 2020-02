Honderd mensen ruimen puin in Biesbosch: ‘Om verdrietig van te worden zoveel wattenstaafjes’

COLUMN Verbied voortaan élk ongevraagd gezeur aan de deur

9:27 Al tijden geen last van ze gehad, maar vorige week werd er aangebeld. Vier ree-bruine ogen keken me aan en ze vielen meteen met de deur in huis: of ik over mijn toekomst had nagedacht? Ik voelde nattigheid en antwoordde: ‘Is de dood niet ieders toekomst? Natuurlijk heb ik daar goed over nagedacht! Een notaris heeft mijn testament opgemaakt, het komt allemaal goed, dank u.’