Hond Chica ontdekt heuse schatkist met oude munten van over de hele wereld in Dussense tuin

De familie Smit was in hun tuin aan de Dorpsstraat aan het werk, toen de Old English Bulldog mee ging graven. Hij stuitte hierbij op iets van metaal. ,,Een stevig blik, dat rechtop in de grond stak. Het zat goed dicht, en de munten zien er ook nog heel goed uit”, vertelt Judith Smit. ,,Ik heb al wat gegoogeld maar ik denk niet dat het heel veel waard is. Maar de kinderen vinden het natuurlijk geweldig, die hebben een schat in de achtertuin gevonden.”