Hoera! Gorcumer Frans van de Wal is 101 jaar en geniet nog elke ochtend van zijn kopje koffie

Hij wordt op 11 mei 1921 in Nijmegen geboren en is de oudste in een gezin van vijf kinderen. Door gebrek aan werk in dit deel van het land verhuizen zijn ouders en woont Van de Wal zelfs korte tijd in Gorinchem.

Maar hij belandt uiteindelijk in Rotterdam. Daar ontmoet hij zijn vrouw, Riet van Merrienboer. Ze trouwen in 1944 en vinden een woning ‘op Zuid’. Het echtpaar krijgt twee dochters: Marijke en Dinie. Van de Wal verdient de kost als technisch ambtenaar bij de gemeente Rotterdam, waar hij zo'n veertig jaar werkt.

Oud worden zit in genen van haar vader, zo zegt zijn dochter. ,,Zijn moeder werd 96 jaar en zijn vader 87. En het is een kwestie van een geluk, want mijn vader is in zijn leven niet in aanraking gekomen met ongeluk.’’