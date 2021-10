Hoe zit dat? Altena is qua oppervlakte de grootste gemeente van Brabant, maar heeft geen GGD-teststraat

Nergens in de uitgestrekte gemeente Altena is een GGD-teststraat. Tot de zomervakantie was er een grote testlocatie in Raamsdonksveer, net over de gemeentegrens van Altena. Voor veel inwoners gemakkelijk bereikbaar. Zeker met de eigen auto, maar ook met het openbaar vervoer. Overigens wordt reizen met het openbaar vervoer voor een test officieel afgeraden, vanwege de kans op besmetting van anderen. De fiets is dan het enige alternatief voor wie niet autorijdt.