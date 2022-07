Hoe terecht is de weerstand van de boeren? ‘Er is slecht gecommuniceerd. En die kaart? Dat was een blunder’

Wie zeventig jaar geleden zijn blik over de Alblasserwaard liet gaan, zag het boerenleven in vol ornaat. De nevel die in de vroege ochtend over het landschap hing, terwijl de zon de velden verwarmde. Soms zag je in de verte een boer, driftig bezig op zijn kleine stukje land. Schapen en koeien in de wei, kauwend op het gras. Kinderen fietsend door de polder, zwarte tassen op hun rug. Van hen kwam een groot gedeelte uit een agrarisch gezin. Want keuterboertjes, die wel vee hadden maar daarvan niet in hun levensonderhoud konden voorzien, die waren er volop.