Hoe Jaap Harder uitgroeide van stille dj tot gevierde horecabaas in Gorinchem

De 45-jarige Arkelnaar moest lange tijd nadenken of hij wel ‘met z’n kop’ in het AD wilde, bekent hij. Het bleek geen valse bescheidenheid, maar oprechte twijfel. Want hij wil niet overkomen als ijdeltuit of ‘kijk mij eens dan’. Zo zit hij niet in elkaar, stelt hij zelf. Vroeger ook niet. Plaatjes draaien in het café? ,,Ik was eerder die stille deejay die het liefst in een hoekje stond in plaats van iemand die de zaak opzweepte en met z’n armen zwaaide.”