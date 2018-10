Hoe een gezin uit Hank het meest duurzame huis van Brabant creëerde

Wie de langgevelboerderij aan de Buitenkade in Hank binnenstapt, zal niet meteen doorhebben dat de woning met bouwjaar 1890 gerust 'hypermodern' te noemen is. Het dak is van riet, er is glas in lood. Maar onder alle historische details, schuilt het meest duurzame huis van de provincie Noord-Brabant. Sinds deze week draagt de woning die titel, een initiatief van de Nationale Duurzame Huizen Route. ,,En dat is best wel gaaf", zeggen Chantal de Schepper en Danny Floren, sinds 1998 eigenaar van het huis. ,,Als je eenmaal meedoet om die prijs, wil je 'm ook winnen.''