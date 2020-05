Hoe de onbekende soldaat van Goudriaan na 75 jaar eindelijk een naam krijgt

Vlak na de bevrijding kwam in Goudriaan een Belgische militair om het leven bij een ongeval. Wie hij was bleef in het dorp jarenlang een raadsel. Tot nu. Het verhaal van een bijzondere zoektocht, die begon in de polder en via Brusselse legerarchieven tot in Zuid-Frankrijk leidde. ,,Dat dit na zo lang nog allemaal naar buiten komt. Fantastisch.”