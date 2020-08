Hitteproblemen bij de Merwedebrug verleden tijd: Rijkswaterstaat ‘snijdt’ een stuk van de klep af

Ook in Molenlan­den zorgen om vervuiling golfbaan Spijk

7 augustus Na Gorinchem klinken ook uit Molenlanden zorgen om de vervuiling van de golfbaan-in-aanleg in Spijk. Raadslid Curt Roth wil van het college weten of het water van de Linge veilig is voor zwemmers en de dieren die er leven.