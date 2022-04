Historisch Hofje viert 350ste verjaardag van oprichtster: 'Opoe Leerdam woonde hier dertig jaar’

134.000 euro schade die Altena tijdens de jaarwisse­ling opliep, is nog op niemand verhaald

De 134.000 euro schade die de gemeente Altena in de jaarwisseling opliep, verhalen op de daders. Dat is wat de gemeente Altena hoopte te doen. Tot op heden is hier echter nog geen sprake van, zo blijkt uit de reactie op vragen die de SGP stelde.

2 april