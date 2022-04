Hippisch Centrum Altena geopend met demonstraties

Vluchtelin­gen Oekraïne kunnen in West Betuwe leefgeld krijgen, maar nog wel volgens ‘oude’ regeling

Vluchtelingen uit Oekraïne die in West Betuwe verblijven, kunnen via de gemeente leefgeld krijgen. Het basisbedrag is 60 euro per week, er is een aanvullend bedrag voor vluchtelingen die een verblijf hebben via een particulier initiatief, zoals een gastgezin. Dat is nog wel volgens het ‘oude’ voorstel van de overheid; met andere bedragen.

6 april