Hippies achter een hek: ‘Dat staat er voor de veiligheid, want ons festival blijft gewoon gratis’

De komst van het hek maakt de tongen los, merken Donna Bastiaans en Piet Vogel. Beiden stonden aan de wieg van de allereerste editie en zijn nu voor het veertiende jaar vrijwilliger bij het Hippiefestival Gorinchem. Ze zorgen onder meer voor de programmering van de bands en de invulling van de bazaar op het festivalterrein. ,,Dat hek scheidt het festivalterrein van de weg die over Buiten de Waterpoort loopt. Er wordt behoorlijk doorgereden.’’

Quote Sinds de eerste editie in 2007 is er veel veranderd Piet Vogel

Het is een veiligheidseis waaraan bij de veertien editie van het Hippiefestival moet worden voldaan. ,,Sinds de eerste editie in 2007 is er veel veranderd. Het podium stond ter hoogte van het strand, met de achterzijde richting de brug. Zo konden de bands met de wind meespelen, waardoor het geluid het publiek beter bereikte. De versterkers van toen waren kwalitatief een stuk minder’’, vertelt Vogel.

Hek met een eigen leven

,,Dat hek dreigt een eigen leven te gaan leiden’’, vult Bastiaans aan. ,,Mensen denken gelijk dat ons festival nu ook niet langer gratis is. We hebben al meerdere vragen gehad, omdat de organisaties van de zomerfeesten op de Groenmarkt en de Varkenmarkt voor het eerst entree gaan heffen. Maar ons festival is én blijft overdag gewoon gratis te bezoeken. Alleen voor het avondprogramma in de festivaltent vragen we entree. Dat doen we al jaren.’’

Bezoekers hoeven niet bang te zijn dat ze op een volledig omheind festivalterrein terecht komen. ,,Zoals bijvoorbeeld bij het Foodtruckfestival, waarbij je toch een beetje het gevoel krijgt in een kooi te zitten. Dat past gewoon niet bij ons festival’’, zegt Bastiaans. ,,Zo lang ons festival niet groter wordt, kunnen we gewoon een open terrein houden. Dat betekent overigens niet dat er geen toezicht zal zijn, want dat hoort er vandaag de dag gewoon bij. Zelf wat te drinken meebrengen mag, maar niet een heel krat bier in je eentje.’’

Quote Er zijn er nu bands die hun hand hebben opgestoken voor het festival in 2023. Piet Vogel, vrijwilliger Hippiefestival

Als ze zouden willen, zou het Hippiefestival vele malen groter kunnen worden. Alle standplaatsen op de bazaar zijn al geruime tijd vergeven. ,,Ook hebben we bands moeten teleurstellen, omdat ze graag hadden willen spelen. Er zijn er nu al die hun hand hebben opgestoken voor het festival in 2023. We hebben de naam opgebouwd dat het altijd leuk spelen is bij ons. Wij proberen een podium te zijn voor bands uit de regio. Zo is de voorloper van het hippiefestival destijds in het buurthuis in de Haarwijk ooit begonnen, als plek waar beginnende bands konden laten zien wat ze in hun mars hadden’’, vertelt Vogel.

Als kind op de eerste editie

,,Gorinchem had in de jaren zestig en zeventig een eigen, levendige muziekcultuur. Veel muzikanten en bandjes, en dus ook meerdere festivals. Er was altijd wat te beleven in een gezellige ontspannen sfeer. Die sfeer hebben we met ons festival weten vast te houden’’, stelt Bastiaans. ,,We hebben zo'n zestig vrijwilligers, van wie een deel als kind de allereerste editie meemaakte.’’

Dat unieke karakter wordt versterkt door de autoshow op het festivalterrein. Stonden er in 2007 vier Volkswagenbusjes die ook bekend staan als hippiebusje, dit jaar zijn er 120 te zien. ,,Meer passen er echt niet bij. Die enorme verzameling trekt mensen die we anders mogelijk niet hadden gezien. Zij komen speciaal om busjes te kijken, maar genieten ook van de muziek. Net zoals muziekliefhebbers genieten van die busjes. Die mix maakt ons festival bijzonder.’’

Hippiefestival Buiten de Waterpoort Gorinchem, 1 jul - 3 juli. Programma op hippiefestival.nl.

