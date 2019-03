Hier staat het borstbeeld van prinses Beatrix uit Altena: ‘Cadeau voor schoonzus’

Foutje: wijkagent wordt aangezien voor voetballer uit de hoofdklas­se

11:44 Wijkagent Mark den Hartog uit Leerdam dacht vanmorgen even dat hij nog droomde toen hij zijn hoofd bij een artikel over voetballer Mark den Hartogh zag staan in De Gelderlander. ,,Ik ben gek op voetbal hoor en zou willen dat ik een dergelijke carrière heb”, schrijft hij op zijn Instagramaccount. ,,Helaas voor mij ben ik ergens blijven hangen in de kelderklasse van het amateurvoetbal.’’