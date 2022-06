Het wordt héét! In deze zwemplassen in de regio kun je - gratis - even afkoelen

Bewoners Gorcumse flat worden gek van de ratten: ‘de fietsen, meubels, alles wordt door ze onderge­piest’

Ondergeplaste fietsen, keutels, aangevreten glaswol en isolatieschuim. Bewoners van een flat in de Gorcumse Gildenwijk zijn klaar met de rattenplaag die hun kelderboxen teistert. Ze willen dat de gemeente en woningcorporatie Poort6 direct in actie komen, maar vooralsnog lijkt er weinig te gebeuren. ,,We hebben al een rattenbestrijder ingeschakeld, maar die moeten we zelf betalen”, vertelt bewoonster Adrie Bouman.

11 juni