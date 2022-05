Het kleine Waardhuizen bouwde een nieuwe kerk: ‘Hier wonen alleen maar handige mensen’

Montmartre aan het Melkpad, Gorcums pleintje in Franse sferen

Kunstenaars zetten hun penselen op het doek. Het Melkpad in de Gorcumse binnenstad deed deze zaterdag een beetje denken aan Montmartre. Het pleintje veranderde in een kunstenaarsplein, waar Franse ‘chansons’ het gevoel dat je in de Franse kunstenaarswijk bent beland, moesten vergroten.

28 mei