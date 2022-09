Het is weer pompoenseizoen, en dus kan je in de regio veel volop kleurrijke pompoenen kopen

Hollandse Waterli­nies in spotlights tijdens evenement We Sluiten De Linies

De Hollandse Waterlinies staan letterlijk in de schijnwerpers in het evenement We Sluiten de Linies. In twee weekenden in oktober zijn forten, vestingsteden, sluizen en andere waterwerken het toneel van verhalen, optredens en lichtprojecties. Op 21 en 22 oktober in het rivierengebied bij Gorinchem, Asperen en Woudrichem.

