Het ‘gele goud’ volop in bloei in Uppel

De plant wordt dit jaar ook wel het ‘gele goud’ genoemd. Koolzaadolie is namelijk een goed alternatief voor zonnebloem en andere plantaardige oliën, producten waar sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne veel vraag naar is. Door die grote vraag is de prijs van koolzaadolie in de afgelopen vijf jaar zo goed als verdubbeld.