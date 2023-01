Het dorp Meteren kreeg deze eeuw bijna drie keer zoveel inwoners: ‘Soms piept en kraakt het aan alle kanten’

Meisje van het platteland behoort tot een select gezelschap: ‘Goed als iemand met die bril overal meekijkt’

Joke van Vrouwerff is een van de eerste wethouders Platteland in Nederland. ,,Ik merk nu al dat dat hard nodig is. Het keert terug op vrijwel alle beleidsterreinen. Ik mag, nee móét, mij overal mee bemoeien.’’

28 januari