Het blijft lente ondanks de sneeuw: ‘De broeddrang is zo groot dat zomervogels de kou trotseren’

Een aanhoudend snorrend geluid klinkt vanuit het riet als Van der Es in de Biesbosch is. De zanger doet zijn uiterste best om de gakkende ganzen in zijn buurt te overstemmen. ,,Die zingende snor in de sneeuw was heel verrassend. Dat beestje is net terug van zijn overwintering uit Afrika. Je zou denken dat hij met dit weer beschutting zoekt, maar de broeddrang is zo groot dat die zomervogels de kou trotseren’’, zegt Van der Es.