Het beste van de Woerkumse Aovonden op herhaling: ‘We zijn in feite gezwicht voor de druk’

U zei in 2019 dat het tijd was om te stoppen, toch?

,,De Woerkumse Aovonden waren steeds een groot succes. Liedjes, verhalen, gedichten en cabaret in het Woerkumse dialect, daar kwamen veel mensen op af. We hebben door de jaren heen vijf uitvoeringen gehad. Maar er gaat veel werk in zitten. Dat hebben mensen niet altijd door. We deden niet alleen de presentatie maar ook de organisatie. We worden allebei een dagje ouder, mijn neef en ik. Dus in 2019 vonden het wel mooi geweest. Nu mag iemand anders, dat was ons idee.”