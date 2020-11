Het aantal besmettingen ligt hoog, maar voorlopig geen harde lockdown voor Altena

Herrie boven je hoofd: bewoners van laagvlieg­ge­bied bij Altena klagen vaker over overlast

5 november Herrie boven hun hoofd, rammelende ruiten en vluchtend vee. Bewoners in het laagvlieggebied Maas en Waal dienden de voorbije maanden veel meer klachten in over overlast door heli’s. ,,Het uitvoeren van ons werk gaat gepaard met geluid en soms ook met trillingen’’, zegt kapitein Kevin IJpelaar, woordvoerder van het Defensie Helikopter Commando.