Herdenking met je eigen rode roos: het Gilde en veteranen komen samen bij oorlogsmonument

Die energiecri­sis is gewoon een generale repetitie: ‘Door onze welvaart worden we chagrijnig’

Hoe gaat de energiecrisis hier in Gorinchem uitpakken? Er is discussie over een mogelijke sluiting van het zwembad. Met in het kielzog de sport- en cultuur accommodaties. Wellicht komt hier ook de beperking van de straatverlichting ter sprake. Keren we terug naar de donkere Middeleeuwse vesting?

26 september