Herbert kon (tot zijn eigen verbazing) een rijksmonument kopen: ‘Zal wel iets mis mee zijn, dacht ik’

Aan het begin van de zeventiende eeuw stond er op de plek waar Herbert woont een huis met de naam ‘De Tinnen Pot’. Later kreeg het pand de naam ‘Het wapen van Dantzig’ en daar herinnert de gevelsteen nog altijd aan, want het wapen dat erop te zien is, kreeg de heraldische kleuren van het stadswapen van Dantzig. De gevelsteen laat verder een leeuwenkop en druiventrossen zien. De hele gevel is nog origineel, vertelt Herbert in de woonkamer van het rijksmonument.