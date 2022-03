Henny en Peter redden vaandels van vergetelheid: ‘Kans om te laten zien hoe waardevol muziek is’

Architect wil Gorcumse parkeerga­ra­ge inpakken met woningen en groen: ‘Weg met dat lelijke ding’

Parkeergarage Kweeklust in Gorinchem is een lelijk gebouw wat best uit het zicht mag verdwijnen. Dat is de reden waarom architect Frans Verweij van MoVe Development de garage wil inpakken. ,,Met woningen en groen.’’

8 maart