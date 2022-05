Hemelvaartweekend, dus festival in vesting Woudrichem

De deelnemers, zowel mannen als vrouwen, zijn gekleed in visserstenue en versieren hun bakstands met visnetten en attributen uit de visserijtijd. Ook maken ze gebruik van nostalgisch houtkacheltje, een vuurduveltje genoemd. Ze bakken de rode poon en zalm in een stalen bakpan.

Een dag eerder is de kermis al van start gegaan. Die is te vinden op het Janus Baks Bastion. Op vrijdag 27 mei van 15.00 tot 18.00 is er een kinderspeurtocht, die van start gaat bij de Nederlands hervormde kerk. De zaterdag is er traditioneel eentje van de braderie. Kinderen trappen die ochtend vroeg af met een kleedjesmarkt aan de Molenstraat. Van 9.00 tot 17.00 is er een nostalgische markt aan de Hoogstraat.